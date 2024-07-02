Россия возглавила Совбез ООН – будут говорить о Ближнем Востоке, об Украине не планируют
Страна-агрессор Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН. Представитель РФ анонсировал заседание по Ближнему Востоку, но вопрос Украины не вносился в повестку дня – впрочем, это смогут сделать другие члены Совбеза.
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Роль главы Совбеза передается раз в месяц между 15 постоянными и непостоянными членами. До РФ в институции председательствовала Южная Корея.
Представитель РФ Василий Небензя анонсировал три заседания в Совбезе по Сирии, Йемену и Ливану, передают российские пропагандисты.
Во время пресс-брифинга Небензя заявил: вопрос Украины не внесен в план на текущий месяц, однако любой член Совбеза может инициировать его рассмотрение, передает Укринформ.
Также представитель страны-агрессора анонсировал визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза, но если будут решены визовые вопросы.
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Кроме этого, чиновник в очередной раз озвучил нарративы захватчиков о "провокации" западных стран в Буче, обстрелах временно оккупированного Крыма, "украинском кризисе", "мирных договоренностях" в Стамбуле и т.д.
Председательство РФ в Совбезе не будет нести никаких последствий, кроме пропагандистских, рассказал в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.
Он объяснил: полномочия главенствующего государства носят скорее формально-процедурный характер.
Зато вопрос заключается в том, что Украина не признает Россию легитимным членом ООН – и важно убедить по крайней мере часть союзников не признавать РФ членом организации, поскольку та противоправно захватила место СССР в нарушение Устава ООН, подытожил Мережко.
- В последний раз Россия председательствовала в Совбезе в апреле 2023 года.
В Совбез входят 15 стран: пять являются постоянными членами (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия — ей место перешло от Советского Союза). Также есть 10 непостоянных членов – их избирает Генеральная Ассамблея ООН на два года по географическому принципу (от определенных регионов мира).
- Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето, то есть одна из пяти стран может отвергнуть проект любых содержательных резолюций организации. Фактически это делает невозможным эффективную работу Совбеза в решении части мировых проблем.
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