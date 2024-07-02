Россия возглавила Совбез ООН – будут говорить о Ближнем Востоке, об Украине не планируют

Глава профильного комитета Верховной Рады отметил, что председательство РФ не будет нести никаких последствий, кроме пропагандистских

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (Фото: SARAH YENESEL/EPA)

Страна-агрессор Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН. Представитель РФ анонсировал заседание по Ближнему Востоку, но вопрос Украины не вносился в повестку дня – впрочем, это смогут сделать другие члены Совбеза.

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Роль главы Совбеза передается раз в месяц между 15 постоянными и непостоянными членами. До РФ в институции председательствовала Южная Корея.

Представитель РФ Василий Небензя анонсировал три заседания в Совбезе по Сирии, Йемену и Ливану, передают российские пропагандисты.

Во время пресс-брифинга Небензя заявил: вопрос Украины не внесен в план на текущий месяц, однако любой член Совбеза может инициировать его рассмотрение, передает Укринформ.

Также представитель страны-агрессора анонсировал визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза, но если будут решены визовые вопросы.

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Кроме этого, чиновник в очередной раз озвучил нарративы захватчиков о "провокации" западных стран в Буче, обстрелах временно оккупированного Крыма, "украинском кризисе", "мирных договоренностях" в Стамбуле и т.д.

Председательство РФ в Совбезе не будет нести никаких последствий, кроме пропагандистских, рассказал в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Он объяснил: полномочия главенствующего государства носят скорее формально-процедурный характер.

Зато вопрос заключается в том, что Украина не признает Россию легитимным членом ООН – и важно убедить по крайней мере часть союзников не признавать РФ членом организации, поскольку та противоправно захватила место СССР в нарушение Устава ООН, подытожил Мережко.

В последний раз Россия председательствовала в Совбезе в апреле 2023 года.

В Совбез входят 15 стран: пять являются постоянными членами (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия — ей место перешло от Советского Союза). Также есть 10 непостоянных членов – их избирает Генеральная Ассамблея ООН на два года по географическому принципу (от определенных регионов мира).

Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето, то есть одна из пяти стран может отвергнуть проект любых содержательных резолюций организации. Фактически это делает невозможным эффективную работу Совбеза в решении части мировых проблем.

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