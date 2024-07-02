Росія очолила Раду безпеки ООН, але будуть лише пропагандистські наслідки – нардеп

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Країна-агресорка Росія на місяць очолила Раду Безпеки ООН. Головування РФ не буде нести жодних наслідків, окрім пропагандистських, розповів у коментарі LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. .

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«Окрім пропагандистських жодних наслідків не буде», - сказав він.

Нардеп пояснив: повноваження головуючої держави мають скоріше формально-процедурний характер.

Натомість питання полягає у тому, що Україна не визнає Росію легітимним членом ООН – і важливо переконати принаймні частину союзників не визнавати РФ членом організації, оскільки та протиправно захопила місце СРСР, порушивши Статут ООН, підсумував Мережко.

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Роль голови Радбезу передається раз на місяць між 15 постійними та непостійними членами. До РФ в інституції головувала Південна Корея.

Представник РФ Василь Небензя анонсував три засідання у Радбезі щодо: Сирії, Ємену та Лівану, передають російські пропагандисти.

Під час пресбрифінгу Небензя заявив: питання України не внесено до плану на поточний місяць, проте будь-який член Радбезу може ініціювати його розгляд, передає Укрінформ.

Також представник країни-агресора анонсував візит очільника російської дипломатії Сергія Лаврова до Нью-Йорка для участі у засіданнях Радбезу, але якщо будуть вирішені візові питання.

Окрім цього, посадовець укотре озвучив наративи загарбників про "провокацію" західних країн у Бучі, обстріли тимчасово окупованого Криму, "українську кризу", "мирні домовленості" у Стамбулі тощо.

Востаннє Росія головувала у Радбезі у квітні 2023 року.

До Радбезу входять 15 країн: п'ять є постійними членами (США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія — їй місце перейшло від Радянського Союзу). Також є 10 непостійних членів – їх обирає Генеральна Асамблея ООН на два роки за географічним принципом (від певних регіонів світу).

Постійні члени Радбезу ООН мають право вето — тобто одна з п'яти країн може відкинути проєкт будь-яких змістовних резолюцій організації. Фактично це унеможливлює ефективну роботу Радбезу у розв'язанні частини світових проблем.

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