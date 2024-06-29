Раді Безпеки ООН надали "беззаперечні" докази використання Росією ракет КНДР – AP

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив у Раді Безпеки ООН про наявність "беззаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї. Його слова цитує AP.

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На засіданні Ради Безпеки США та їхні союзники заявили, що Росія та Північна Корея порушили ембарго ООН на експорт зброї з КНДР.

Виконавчий директор Conflict Armament Research Джона Лефф надав раді докладний аналіз залишків ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня.

Удар по Харкову 2 січня (Фото: ДСНС)

Лефф заявив – організація задокументувала двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, вироблених 26 компаніями з восьми країн, і визначила, що це була ракета або КН-23, або КН-24, виготовлена у 2023 році в КНДР.

Він зазначив, що після початкової документації, команди перевірили ще три "ідентичні ракети КНДР", які вразили Київ та Запоріжжя на початку 2024 року.

За словами виконавчого директора, вони помітили додаткові звичайні озброєння, зокрема артилерійський снаряд виробництва 1977 року, який був захоплений на лінії фронту і раніше не спостерігався на полі бою в Україні.

Представник США заявив, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Також він наголосив, що окрім десятків ракет, переданих Росії КНДР, вона також незаконно переправила понад 11 000 контейнерів із боєприпасами.

У червні російський диктатор Володимир Путін та його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ракетної атаки по Харкову 2 січня загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих становила 62 людей.

11 січня Синєгубов в інтерв'ю для LIGA.net заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня, були не виробництва країни-агресора.

заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня, були не виробництва країни-агресора. 30 квітня повідомлялося, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і є доказом порушення ембарго на постачання зброї Північної Кореї.

У червні Південна Корея заявила, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів.

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