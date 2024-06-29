Совбезу ООН предоставили "неопровержимые" улики использования РФ ракет КНДР – AP

В частности в данном анализе демонстрируются остатки ракеты, которой Россия ударила по Харькову 2 января

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Глава исследовательской организации, которая отслеживает оружие, использованное в атаках против Украины с 2018 года, заявил в Совете Безопасности ООН о наличии "неоспоримых" доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет были поставлены из Северной Кореи. Его слова цитирует AP.

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На заседании Совбеза США и их союзники заявили, что Россия и Северная Корея нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из КНДР.

Исполнительный директор Conflict Armament Research Джона Лефф предоставил совету подробный анализ остатков ракеты, которой Россия ударила по Харькову 2 января.

Удар по Харькову 2 января (Фото: ГСЧС)

Лефф заявил – организация задокументировала двигатель ракеты, ее хвостовую часть и почти 300 компонентов, произведенных 26 компаниями из восьми стран, и определила, что это была ракета или КН-23, или КН-24, изготовленная в 2023 году в КНДР.

Он отметил, что после начальной документации, команды проверили еще три "идентичные ракеты КНДР", которые поразили Киев и Запорожье в начале 2024 года.

По словам исполнительного директора, они заметили дополнительные обычные вооружения, в том числе артиллерийский снаряд производства 1977 года, который был захвачен на линии фронта и ранее не наблюдался на поле боя в Украине.

Представитель США заявил, что независимые выводы исследовательской организации Леффа подтверждают отчеты из открытых источников. Также он отметил, что кроме десятков ракет, переданных России КНДР, она также незаконно переправила более 11 000 контейнеров с боеприпасами.

В июне российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате ракетной атаки по Харькову 2 января погиб один человек, а общее количество пострадавших составило 62 человека.

11 января Синегубов в интервью для LIGA.net заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в том числе 2 января, были не производства страны-агрессора.

заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в том числе 2 января, были не производства страны-агрессора. 30 апреля сообщалось, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки упавшего в Харькове 2 января 2024 года снаряда происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и являются доказательством нарушения эмбарго на поставку оружия Северной Корее.

В июне Южная Корея заявила, что КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 000 транспортных контейнеров, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов.

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