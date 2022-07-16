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Россия возобновляет наступление, "оперативная пауза" подходит к завершению – ISW

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 04:12
Россия возобновляет наступление,
Фото: ОК Юг

Активизация боевых действий в Донбассе 15 июля может свидетельствовать об окончании "оперативной паузы", считают аналитики вашингтонского Института исследования войны (ISW).

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В течение суток российские войска совершили ряд ограниченных наземных штурмов сразу на пяти направлениях: к северо-западу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вдоль дороги Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу.

"Эти штурмы могут свидетельствовать о том, что российские войска пытаются возобновить наступательные операции на Донбассе. Наступления все еще невелики и в большинстве своем неудачны. Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, будут продолжать и расширять наступательные действия в течение ближайших 72 часов", — говорится в отчете.

В ISW не исключают, что россияне могут прибегнуть к другой тактике и будут чередовать короткие паузы с усилением боевых действий на несколько дней, прежде чем возобновят полномасштабную наступательную операцию.

"Десятидневной оперативной паузы недостаточно для полного восстановления российских сил для широкомасштабных наступательных операций. Но от российских военных, похоже, постоянно требуют возобновить и продолжить наступательные операции, не дожидаясь разумного восстановления достаточной боевой мощи", — пишут аналитики.

Поэтому они не исключают, что российское наступление будет нестабильным и может вообще затормозиться.

Читайте также: ВСУ отразили штурмы врага на Слобожанском и Донецком направлениях – сводка Генштаба

Андрей Водяный
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Донецкая область война isw
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