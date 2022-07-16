Глава Донецкой ОВА: Сегодня очень много обстрелов, погибли восемь гражданских

Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко заявил, что в пятницу российские войска обстреляли многие города области, включая Бахмут и Славянск. "Сегодня очень много обстрелов", – сказал он.

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"По состоянию на сейчас восемь человек погибли, 13 получили ранения по гражданскому населению", — заявил он около десяти вечера в эфире в эфире телемарафона.

В частности, в Славянске после обстрела из ракетных систем залпового огня погиб один человек, еще один получил ранения.

Бахмут был обстрелян дважды.

Первый раз снаряды россиян попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили шесть мирных жителей. Повреждены или разрушены около десяти домов, в том числе многоэтажных, сгорели автомобили.

Второй обстрел пришелся в центр города, но, по предварительной информации, обошлось без жертв.

"Обстрел был чуть больше часа назад [после восьми вечера]. Это не первый обстрел за этот день, а второй из ракетных систем залпового огня. Сейчас эксперты работают. Предварительная информация – жертв нет. Но это самый центр города. Видим тактику оккупанта: они пытаются максимально действовать так, чтобы у людей был страх, была паника", – рассказал Кириленко.

Под круглосуточными обстрелами находится прифронтовая Авдеевка. Русские также стреляли в пятницу по Соледару, Северскому, Торецку, Угледару и другим городам и поселкам.

15 июля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Он унес жизни не менее трех человек , еще 15 были ранены.

Андрей Водяный

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