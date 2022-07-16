UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Донецкой ОВА: Сегодня очень много обстрелов, погибли восемь гражданских

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 00:56
Глава Донецкой ОВА: Сегодня очень много обстрелов, погибли восемь гражданских - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко заявил, что в пятницу российские войска обстреляли многие города области, включая Бахмут и Славянск. "Сегодня очень много обстрелов", – сказал он.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По состоянию на сейчас восемь человек погибли, 13 получили ранения по гражданскому населению", — заявил он около десяти вечера в эфире в эфире телемарафона.

В частности, в Славянске после обстрела из ракетных систем залпового огня погиб один человек, еще один получил ранения.

Бахмут был обстрелян дважды.

Первый раз снаряды россиян попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили шесть мирных жителей. Повреждены или разрушены около десяти домов, в том числе многоэтажных, сгорели автомобили.

Второй обстрел пришелся в центр города, но, по предварительной информации, обошлось без жертв.

"Обстрел был чуть больше часа назад [после восьми вечера]. Это не первый обстрел за этот день, а второй из ракетных систем залпового огня. Сейчас эксперты работают. Предварительная информация – жертв нет. Но это самый центр города. Видим тактику оккупанта: они пытаются максимально действовать так, чтобы у людей был страх, была паника", – рассказал Кириленко.

Под круглосуточными обстрелами находится прифронтовая Авдеевка. Русские также стреляли в пятницу по Соледару, Северскому, Торецку, Угледару и другим городам и поселкам.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область война славянск бахмут Павел Кириленко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 