Россия врет о закрытиях иностранных посольств в Украине. Все на месте – МИД

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о закрытиях в Украине иностранных дипломатических представительств. Пока ни одно из посольств, которые вернулись в Украину после 24 февраля, не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В большинстве своем их делают российские источники для того, чтобы посеять панику", – написал представитель МИД.

Последним примером таких вбросов он назвал "внезапное закрытие" посольства Сербии, которое действительно выехало из Киева, но еще в марте.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение – США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие – не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории. Все на месте", – подчеркнул Николенко.

Представитель МИД заявил, что Украина очень ценит, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время, и благодарна им за это.

Николенко отметил, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом.

После интенсификации Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины – аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе украинцам за рубежом.

"Воспринимаем рекомендации Китая и Египта как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября", – заявили в МИД.

В министерстве призвали иностранных дипломатов, как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность.

"Имеем дело с коварным врагом. Неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям", – написал Николенко.

В МИД заявили, что украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права.

10 октября российские ракеты повредили здания дипломатических учреждений Евросоюза и Германии.

11 октября Казахстан заявил о намерении эвакуировать сотрудников посольство из Киева в ближайшие дни – но речь о закрытии дипломатической миссии в Украине не идет.

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Наталія Медведєва

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