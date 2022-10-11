Казахстан собирается эвакуировать посольство из Киева. Закрывать его не будут — МИД страны

Казахстан собирается эвакуировать сотрудников посольство из Киева в ближайшие дни, но речь о закрытии дипломатической миссии в Украине не идет. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров, цитирует его Informburo.

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По его словам, сейчас посольство Казахстана в Киеве работает, а в ближайшие дни будет решен вопрос эвакуации сотрудников.

"Вопрос стоит не о его закрытии, а об эвакуации сотрудников. Эвакуация, скорее всего, будет полная", — сказал Смадияров.

Куда именно переедет посольство из Киева, он не уточнил.

Он отметил, что не может назвать точное число граждан Казахстана, находящихся в Украине.

"Проверяем информацию, сколько наших граждан находится в Украине, потому что из-за последних событий цифры разнятся. При первой эвакуации многие уехали. Возможно, некоторые вернулись", — заявил представитель МИД.

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Дмитро Гриниченко

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