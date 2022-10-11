"Еще одна красная линия". Российские ракеты повредили дипучреждения ЕС и Германии – МИД

Россия пересекла еще одну красную линию в своих военных преступлениях – во время массированного обстрела Украины российские ракеты повредили здания дипломатических учреждений Евросоюза и Германии. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко, который опубликован на сайте МИД.

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Как отмечается, в ходе массированных ракетных обстрелов по гражданской инфраструктуре Украины 10 октября российские террористы попали, в частности, и по объектам дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве.

Одна из ракет повредила визовый отдел посольства Германии в Украине, который находится в одном из офисных центров Киева, а вторая – здание, в котором работает персонал консультативной миссии ЕС.

Как сообщается, в результате ракетной атаки государства-агрессора, иностранным дипучреждениям был нанесен материальный ущерб, поставлены под угрозу жизни и здоровье иностранных дипломатов и сотрудников.

"Россия пересекла новую красную линию в своих преступных деяниях. Атаки на иностранные дипучреждения являются военным преступлением, грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой помещения дипломатических учреждений неприкосновенны", – говорится в комментарии Николенко.

МИД призывает мировое сообщество осудить ракетную атаку России и усилить санкционное давление против Кремля, а также безотлагательно предоставить Украине современные средства противовоздушной и противоракетной защиты.

Украинская сторона готова оказать соответствующим дипмиссиям необходимое содействие для восстановления поврежденной инфраструктуры, а также проведения расследования очередных военных преступлений России.

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Наталія Медведєва

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