UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президенты 11 стран назвали военными преступлениями ракетные удары России по Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 13:39
Президенты 11 стран назвали военными преступлениями ракетные удары России по Украине - Фото
Последствия ракетного удара России по Украине 10 октября (Фото: Телеграм Владимира Зеленского)

Президенты стран Бухарестской девятки, а также Северной Македонии и Черногории выступили с совместным заявлением, в котором назвали военными преступлениями ракетные удары России по Украине. Текст заявления опубликован на сайте президента Литвы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Словакии, осуждаем массированные бомбардировки украинских городов, недавно осуществленные Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями", – говорится в совместном заявлении.

Лидеры европейских стран напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов всего мира.

"От имени наших государств требуем, чтобы Россия немедленно прекратила нападения на гражданские объекты. Мы не прекратим наших усилий по привлечению в суд лиц, виновных в сегодняшних преступлениях", – заявили президенты.

Лидеры 11 стран Европы заявили, что считают неприемлемыми любые угрозы со стороны России применить ядерное оружие, и подтвердили приверженность защите стран и союзников.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар военные преступления
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 