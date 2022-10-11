Президенты 11 стран назвали военными преступлениями ракетные удары России по Украине
Президенты стран Бухарестской девятки, а также Северной Македонии и Черногории выступили с совместным заявлением, в котором назвали военными преступлениями ракетные удары России по Украине. Текст заявления опубликован на сайте президента Литвы.
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"Мы, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Словакии, осуждаем массированные бомбардировки украинских городов, недавно осуществленные Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями", – говорится в совместном заявлении.
Лидеры европейских стран напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов всего мира.
"От имени наших государств требуем, чтобы Россия немедленно прекратила нападения на гражданские объекты. Мы не прекратим наших усилий по привлечению в суд лиц, виновных в сегодняшних преступлениях", – заявили президенты.
Лидеры 11 стран Европы заявили, что считают неприемлемыми любые угрозы со стороны России применить ядерное оружие, и подтвердили приверженность защите стран и союзников.
- Утром 10 октября Россия ударила по центру Киева и всей Украине.
- 11 октября РФ атаковала ракетами с Каспийского моря. Работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Нанесли удар по двум объектам энергетики во Львове.
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