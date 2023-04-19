Вашингтон – союзникам по НАТО: Россия все еще в состоянии применить ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие с целью "управляемой эскалации" военных действий в Украине. Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман предупредила союзников по НАТО, сообщает Reuters.

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Шерман выступила на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями и сказала, что важно "следить" за всеми операциями Кремля с ядерным оружием.

"Мы с беспокойством ждали, применит ли Путин то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или воспользуется каким-то демонстрационным эффектом для управляемой эскалации риска", — сказала Шерман и отметила, что "очень важно продолжать следить за этим".

Замгоссекратаря заявила, что США расширят обмен разведданными с союзниками по НАТО, "чтобы все знали сложившуюся ситуацию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил на открытии конференции и назвал намерение Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси очередным этапом многолетней "опасной и безответственной ядерной риторики", которая усилилась после начала вторжения России в Украину.

25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что использование ядерного оружия является "недопустимым".

18 апреля главы МИД G7 заявили, что Россия столкнется с "серьезными последствиями" в случае любого использования химического, биологического или ядерного оружия, а те, кто поддерживает Россию в Украине, понесут "серьезные издержки".

Сергій Бережний

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