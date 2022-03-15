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Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и других американских политиков

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 16:57
Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и других американских политиков - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

МИД РФ сообщило, что введены персональные санкции против ряда американских политиков, в том числе президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, из-за "фронтального сдерживания России".

Весь список выглядит так:

1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden) – президент США;
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) – госсекретарь;
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) – министр обороны США;
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) – председатель Объединенного комитета начальников штабов;
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник президента США по национальной безопасности;
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын президента США;
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В МИД РФ также предупредили о скором расширении санкционного списка "за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон".

Дмитрий Смирнов
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мид россии Байден Джо
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