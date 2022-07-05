Россия вывела технику с военной базы на границе с Финляндией — спутниковые снимки и карта

Россия вывела технику с военной базы Алакуртти в Мурманской области, которая расположена на границе с Финляндией. Об этом сообщает финский канал Yle.

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На спутниковых снимках можно увидеть опустевшую военную базу Алакуртти, откуда вывезли большую часть военной техники. Эксперт по России Марко Эклунд заявил каналу, что перемещенного с базы оборудования достаточно для вооружения 800 солдат.

Российские власти не публиковали информации о возможной передислокации войск или техники — с середины мая из Алакуртти выехало более 100 единиц техники, в частности десятки бронетранспортеров. Это указывает на то, что примерно треть из 2000 солдат, которые дислоцировались на базе, были выведены в тот же период.

"Весьма вероятно, что их везли поездом в Украину", — предположил Эклунд.

СПРАВКА. База Алакуртти из-за непосредственной близости к финской границе и специализированных войск для ведения боевых действий в арктических условиях является наиболее значимой для Финляндии российской частью к северу от полярного круга. Судя по спутниковым снимкам и общедоступной информации весной, Алакуртти была единственной военной базой в окрестностях Финляндии, которая еще не отправила на войну в Украину целое боевое подразделение.

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Дмитрий Гриниченко

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