Россия за сутки потеряла более 800 военных, одно средство ПВО и 18 единиц артиллерии
Армия России в течение 4 февраля потеряла 810 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 389 560 оккупантов, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
С 24 февраля 2022 года до утра понедельника оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 389 560 (+810) человек ликвидировано;
→ танков – 6348 (+5);
→ боевых бронированных машин – 11 822 (+4);
→ артиллерийских систем – 9349 (+18);
→ РСЗО – 979 (0);
→ средств ПВО – 664 (+1);
→ самолетов – 332 (0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (0);
→ крылатых ракет – 1848(0);
→ кораблей /катеров ‒ 24 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 412 (+19);
→ специальной техники – 1486 (+7).
- 5 февраля из сводки Генштаба стало известно, что за сутки на фронте произошло 78 боестолкновений, самое горячее направление – Авдеевское. Украинские военные нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.
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