Россия за сутки потеряла более 800 военных, одно средство ПВО и 18 единиц артиллерии

За субботу, 3 февраля, сообщалось, что российская армия потеряла 31 единицу артиллерии – на 13 единиц больше, чем за воскресенье

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Армия России в течение 4 февраля потеряла 810 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 389 560 оккупантов, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля 2022 года до утра понедельника оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 389 560 (+810) человек ликвидировано;

→ танков – 6348 (+5);

→ боевых бронированных машин – 11 822 (+4);

→ артиллерийских систем – 9349 (+18);

→ РСЗО – 979 (0);

→ средств ПВО – 664 (+1);

→ самолетов – 332 (0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (0);

→ крылатых ракет – 1848(0);

→ кораблей /катеров ‒ 24 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 412 (+19);

→ специальной техники – 1486 (+7).

Фото: Генштаб

5 февраля из сводки Генштаба стало известно, что за сутки на фронте произошло 78 боестолкновений, самое горячее направление – Авдеевское. Украинские военные нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

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