Росія за добу втратила понад 800 військових, один засіб ППО та 18 одиниць артилерії

За суботу, 3 лютого, повідомлялося, що російська армія втратила 31 одиницю артилерії – на 13 одиниць більше, ніж за неділю

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Армія Росії протягом 4 лютого втратила 810 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 389 560 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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З 24 лютого 2022 року до ранку понеділка окупанти втратили:

→ особового складу ‒ близько 389 560 (+810) осіб ліквідовано;

→ танків ‒ 6348 (+5);

→ бойових броньованих машин ‒ 11 822 (+4);

→ артилерійських систем – 9349 (+18);

→ РСЗВ – 979 (0);

→ засобів ППО ‒ 664 (+1);

→ літаків – 332 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (0);

→ крилатих ракет ‒ 1848 (0);

→ кораблів /катерів ‒ 24 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19);

→ спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).

Фото: Генштаб

5 лютого зі зведення Генштабу стало відомо, що за добу на фронті відбулося 78 боєзіткнень, найгарячіший напрямок – Авдіївський. Українські військові завдали ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу противника.

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