Росія за добу втратила понад 800 військових, один засіб ППО та 18 одиниць артилерії
Армія Росії протягом 4 лютого втратила 810 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 389 560 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.
З 24 лютого 2022 року до ранку понеділка окупанти втратили:
→ особового складу ‒ близько 389 560 (+810) осіб ліквідовано;
→ танків ‒ 6348 (+5);
→ бойових броньованих машин ‒ 11 822 (+4);
→ артилерійських систем – 9349 (+18);
→ РСЗВ – 979 (0);
→ засобів ППО ‒ 664 (+1);
→ літаків – 332 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (0);
→ крилатих ракет ‒ 1848 (0);
→ кораблів /катерів ‒ 24 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19);
→ спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).
- 5 лютого зі зведення Генштабу стало відомо, що за добу на фронті відбулося 78 боєзіткнень, найгарячіший напрямок – Авдіївський. Українські військові завдали ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу противника.
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