Генштаб ЗСУ: За добу на фронті відбулося 78 боєзіткнень, найгарячіший напрямок – Авдіївський

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російські окупанти наступають у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Георгіївки, Новомихайлівки, Богданівки, Кліщіївки, Роботиного та Приютного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. З них найбільше, 31, – в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. Ще 14 атак було відбито неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Скриншот: Deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

Скриншот: Deepstate

На Бахмутському напрямку Силами оборони також відбито три атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Скриншот: Deepstate

Крім того, Сили оборони відбили ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

Скриншот: Deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни й далі стримують противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Скриншот: Deepstate

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

Скриншот: Deepstate

Також у зведенні зазначили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог протягом минулої доби здійснив три безуспішні штурмові дії.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу противника.

3 лютого, на фронті зафіксували 66 бойових зіткнень – трохи менше, ніж напередодні. Половина з них прийшлася на район Авдіївки.

Армія Росії протягом 3 лютого втратила 810 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 389 000 окупантів.

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