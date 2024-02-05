Генштаб ВСУ: На фронте произошло 78 боев, самое горячее направление – Авдеевское

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские оккупанты наступают в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Георгиевки, Новомихайловки, Богдановки, Клещеевки, Работино и Приютного. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Из них больше всего, 31, – в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевки. Еще 14 атак было отбито неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Бахмутском направлении Силами обороны также отражены три атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

Кроме того, Силы обороны отразили еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

Скриншот: Deepstate

На Запорожском направлении Силами обороны отражены четыре атаки противника севернее Приютного и Работино Запорожской области.

Скриншот: Deepstate

Также в сводке отметили, что в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны и продолжают удерживать позиций и отражают штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг за прошедшие сутки совершил три безуспешных штурмовых действия.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

3 февраля на фронте зафиксировали 66 боевых столкновений – чуть меньше, чем накануне. Половина из них пришлась на район Авдеевки.

Армия России в течение 3 февраля потеряла 810 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 389 000 оккупантов.

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