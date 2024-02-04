Ситуація на фронті. Кожна друга атака росіян у суботу була в районі Авдіївки

Авдіївка залишається найскладнішою ділянкою фронту. Половина з усіх учорашніх атак російських військ прийшлася саме на цей район

Фото: пресслужба Офісу президента

У суботу, 3 лютого, на фронті зафіксували 66 бойових зіткнень – трохи менше, ніж напередодні. Половина з них прийшлася на район Авдіївки, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Російські війська штурмують Авдіївку з жовтня 2023 року. Президент Володимир Зеленський в одному з недавніх інтерв'ю сказав, що Росія не рахує втрати в цьому районі й там уже "паркани з трупів росіян".

Протягом останнього дня у місті й довкола нього було відбито 30 атак ворога (Новокалинове, Авдіївка, Первомайське).

На інших напрямках атак було менше: Лиманський – вісім (Серебрянське лісництво, Білогорівка, Терни, Ямполівка), Мар'їнський – сім (Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка), Херсонський – п'ять (плацдарм у Кринках), Куп'янський – п'ять (Синьківка, Іванівка), Бахмутський – три (Богданівка, Кліщіївка), Шахтарський – три (Золота Нива), Запорізький – одна (Роботине).

"Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – традиційно сказано у зведенні.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу й одному артилерійському засобу противника.