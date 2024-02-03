Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники СБУ – відео пожежі

Фото: МНС РФ

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники Служби безпеки України. Внаслідок удару завод втратить "значну частину виробничої потужності", стверджує джерело.

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За словами співрозмовника, два безпілотники СБУ уразили установку первинного перероблювання нафти.

"Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету", – йдеться у повідомленні.

"Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.

Зранку 3 лютого на НПЗ "Лукойл" було чути два вибухи, після чого почалася пожежа. Про це повідомила низка Telegram-каналів, російські пропагандистські ЗМІ, а згодом і губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. Росіяни одразу заявили про дронову атаку.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найбільш віддалена точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

21 січня під удар потрапив нафтопереробний завод Новатеку в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але тільки як перевалка – виробництво там зупинилось.

26 січня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе – єдиний на чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії.

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