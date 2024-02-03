Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники СБУ – відео пожежі
Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники Служби безпеки України. Внаслідок удару завод втратить "значну частину виробничої потужності", стверджує джерело.
За словами співрозмовника, два безпілотники СБУ уразили установку первинного перероблювання нафти.
"Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету", – йдеться у повідомленні.
"Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.
Зранку 3 лютого на НПЗ "Лукойл" було чути два вибухи, після чого почалася пожежа. Про це повідомила низка Telegram-каналів, російські пропагандистські ЗМІ, а згодом і губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. Росіяни одразу заявили про дронову атаку.
- 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найбільш віддалена точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- 21 січня під удар потрапив нафтопереробний завод Новатеку в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але тільки як перевалка – виробництво там зупинилось.
- 26 січня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе – єдиний на чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії.
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