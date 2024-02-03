Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники СБУ – видео пожара

Фото: МЧС РФ

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что атаку на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники Службы безопасности Украины. В результате удара завод потеряет "значительную часть производственной мощности", утверждает источник.

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По словам собеседника, два беспилотника СБУ поразили установку первичной переработки нефти.

"Сражаясь по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставки горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета", – говорится в сообщении.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн.

Утром 3 февраля на НПЗ "Лукойл" было слышно два взрыва, после чего поднялся пожар. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, российские пропагандистские СМИ, а затем и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Россияне сразу заявили о дроновой атаке.

Россияне заявили, что в ночь на 14 декабря 2023 года Московская и Калужская области были атакованы беспилотниками. Собеседник LIGA.net в ГУР подтвердил налет, но без подробностей.

Россияне пытались выдать за "обучение" последствия взрыва резервуара с горючим на территории нефтебазы Роснефти в Воронеже.

30 ноября украинская военная разведка сообщила, что вместе с движением сопротивления подожгла два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой, в результате чего там парализовало движение поездов.

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