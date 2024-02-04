Ситуация на фронте. Каждая вторая атака россиян в субботу была в районе Авдеевки

Авдеевка остается самым сложным участком фронта. Половина из всех вчерашних атак российских войск пришлась именно на этот район

Фото: пресс-служба Офиса президента

В субботу, 3 февраля, на фронте зафиксировали 66 боевых столкновений – чуть меньше, чем накануне. Половина из них пришлась на район Авдеевки, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Российские войска штурмуют Авдеевку с октября 2023 года. Президент Владимир Зеленский в одном из недавних интервью сказал, что Россия не считает потери в этом районе и там уже "заборы из трупов россиян".

За последний день в городе и вокруг него было отражено 30 атак врага (Новокалиново, Авдеевка, Первомайское).

На других направлениях атак было меньше: Лиманское – восемь (Серебрянское лесничество, Белогоровка, Терны, Ямполовка), Марьинское – семь (Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка), Херсонское – пять (плацдарм в Крынках), Купянское – пять (Синьковка, Ивановка), Бахмутский – три (Богдановка, Клещеевка), Шахтерский – три (Золотая Нива), Запорожский – одна (Работино).

"Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – традиционно сказано в строительстве.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава и одному артиллерийскому средству противника.