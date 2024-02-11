Россия за сутки потеряла около 1000 солдат: данные Генштаба ВСУ
Армия России в течение 10 февраля потеряла 930 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 395 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 395 200 (+930) человек;
→ танков – 6406 (+12);
→ боевых бронированных машин – 11 956 (+14);
→ артиллерийских систем – 9475 (+16);
→ РСЗО – 981 (0);
→ средств ПВО – 666 (0);
→ самолетов – 332(0);
→ вертолетов – 325 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22);
→ крылатых ракет – 1881 (0);
→ кораблей/катеров – 24 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 592 (+13);
→ спецтехники – 1513 (+1).
- Предыдущий главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.
- 8 февраля Зеленский назначил новым главнокомандующим Александра Сырского.
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