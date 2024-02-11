Росія за добу втратила майже 1000 солдатів: дані Генштабу ЗСУ

Втрати російських військ в Україні станом на 11 лютого перевищили 395 000 осіб, за оцінками Генерального штабу ЗСУ

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Армія Росії протягом 10 лютого втратила 930 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 395 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 395 200 (+930) осіб;

→ танків – 6406 (+12);

→ бойових броньованих машин – 11 956 (+14);

→ артилерійських систем – 9475 (+16);

→ РСЗВ – 981 (0);

→ засобів ППО – 666 (0);

→ літаків – 332 (0);

→ гелікоптерів – 325 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22);

→ крилатих ракет – 1881 (0);

→ кораблів/катерів – 24 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 12 592 (+13);

→ спецтехніки – 1513 (+1).

Попередній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

8 лютого Зеленський призначив новим головнокомандувачем Олександра Сирського.

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