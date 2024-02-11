Росія за добу втратила майже 1000 солдатів: дані Генштабу ЗСУ
Армія Росії протягом 10 лютого втратила 930 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 395 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 395 200 (+930) осіб;
→ танків – 6406 (+12);
→ бойових броньованих машин – 11 956 (+14);
→ артилерійських систем – 9475 (+16);
→ РСЗВ – 981 (0);
→ засобів ППО – 666 (0);
→ літаків – 332 (0);
→ гелікоптерів – 325 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22);
→ крилатих ракет – 1881 (0);
→ кораблів/катерів – 24 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 12 592 (+13);
→ спецтехніки – 1513 (+1).
- Попередній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.
- 8 лютого Зеленський призначив новим головнокомандувачем Олександра Сирського.
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