Россия запретила у себя Deutsche Welle за закрытие пропагандистского канала в Германии

Россия в ответ на запрет вещания пропагандистского телеканала RT в Германии решила применить аналогичные меры против немецкой медиакомпании Deutsche Welle в РФ, а также хочет признать ее "иноагентом" и запретить въезд причастным к решению по RT. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

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В МИД РФ заявили о "недружественных действиях" ФРГ и объявили о первом этапе (грозятся, что будут и последующие) своих ответных мер:

- закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в РФ;

– аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро DW;

– прекращение спутникового и другого вещания DW в России;

– инициирование органами РФ рассмотрения вопроса о признании DW "иноагентом";

– составление списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к запрету пропагандистского RT DE и к другому "давлению" (им хотят запретить въезд в РФ, не публикуя "черный список").

Как сообщает DW, в ближайшее время ожидается заявление гендиректора Deutsche Welle Петера Лимбурга о решении властей РФ.

В Германии запретили спутниковое и иное вещание российского пропагандистского телеканала RT DE. Официальная причина – не было разрешение на вещание.

МИД РФ возмутился в ответ и заявил, что СМИ осуществляло свою деятельность "на основании выданной Сербией лицензии". Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян заявила, что "вещать не прекратим" и напомнила о годовщине Сталинграда.

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Оксана Житнюк

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