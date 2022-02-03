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Россия запретила у себя Deutsche Welle за закрытие пропагандистского канала в Германии

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03.02.2022, 16:58
Россия запретила у себя Deutsche Welle за закрытие пропагандистского канала в Германии - Фото
Штаб-квартира DW (Фото - ЕРА)

Россия в ответ на запрет вещания пропагандистского телеканала RT в Германии решила применить аналогичные меры против немецкой медиакомпании Deutsche Welle в РФ, а также хочет признать ее "иноагентом" и запретить въезд причастным к решению по RT. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

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В МИД РФ заявили о "недружественных действиях" ФРГ и объявили о первом этапе (грозятся, что будут и последующие) своих ответных мер:

- закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в РФ;
– аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро DW;
– прекращение спутникового и другого вещания DW в России;
– инициирование органами РФ рассмотрения вопроса о признании DW "иноагентом";
– составление списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к запрету пропагандистского RT DE и к другому "давлению" (им хотят запретить въезд в РФ, не публикуя "черный список").

Как сообщает DW, в ближайшее время ожидается заявление гендиректора Deutsche Welle Петера Лимбурга о решении властей РФ.

  • В Германии запретили спутниковое и иное вещание российского пропагандистского телеканала RT DE. Официальная причина – не было разрешение на вещание.
  • МИД РФ возмутился в ответ и заявил, что СМИ осуществляло свою деятельность "на основании выданной Сербией лицензии". Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян заявила, что "вещать не прекратим" и напомнила о годовщине Сталинграда. 

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Оксана Житнюк
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Иноагент мид рф russia today RT пропаганда DW
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