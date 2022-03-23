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"Россия заведомо проиграла". В Минобороны назвали пять вещей, которые нужно знать о войне

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 07:59
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

Замминистра обороны Анна Маляр записала видеообращение к украинцам, в котором назвала пять вещей, которые нужно знать о российско-украинской войне. По словам Маляр, нужно подготовиться к тому, что война будет продолжаться какое-то время, однако она заведомо проигрышна для РФ.

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1. Эта война заведомо проигрышна для РФ независимо от того, сколько она продлится. Именно поэтому действия РФ иррациональны – они пошли войной против государства и армии, которые уже восемь лет эффективно сдерживали их продвижение вглубь территории Украины.

2. Украина была готова к этой войне, насколько это позволяли возможности. Поэтому враг не смог мгновенно достичь своих целей, и ВСУ остановили наступательную активность врага.

3. Это не просто война. Это историческая миссия украинцев – победить извечного врага. Сейчас Украина на пике силы и единства, и есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ.

4. Согласно закону, численность ВСУ – 261 000, из которых военных – 215 000. Они защищают 1800 км фронта и 42 млн человек. В военное время к этим 215 000 прилагаются мобилизованные.

"Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках. Военно-учетным специальностям учат от пяти до 15 дней. И сегодня для обороны государства нужны все, кого мобилизуют", – сказала Маляр.

5. Эта война будет продолжаться некоторое время. Чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение. Нужно настроиться на путь к победе, прекратить волноваться и нервничать, начать нормально спать и по возможности заниматься спортом – для достижения победы нужны силы.

"И наконец – составьте список вещей, которые вы должны сделать в первую очередь после победы", – добавила Маляр.

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Оксана Житнюк
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война минобороны мобилизация Анна Маляр
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