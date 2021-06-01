Россия завезла в ОРДЛО новую партию вооружения и инструкторов – разведка

В течение мая 2021-го Россия завозила на оккупированные территории Донбасса новые партии оружия, а инструкторы ВС РФ проводили подготовку для подразделений боевиков. Об этом сообщают в главном управления разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, оккупанты продолжают усиливать боевые возможности террористов.

В Минобороны сообщают, что в мае на оккупированную часть Донбасса через российскую границу завезли новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения, а также боеприпасы российского производства.

Кроме того, разведка информирует, что военные инструкторы ВС РФ в ОРДЛО проводили подготовку наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Также в Минобороны сообщают о минировании боевиками территорий возле линии соприкосновения. При этом оккупанты используют мины российского производства, которые запрещены международными конвенциями, что создает опасность для мирных жителей.

24 мая боевики применили ПТРК против гражданских на Донбассе. Российские ракеты прилетели в жилой дом и гаражи.

28 мая оккупанты стреляли из ПТРК со стороны шахты Гагарина в оккупированной Горловке. Ракета разорвалась и упала возле админздания шахты Северная.

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Оксана Житнюк

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