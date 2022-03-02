Россия завезла в Украину кассетные и вакуумные бомбы – посол США в ООН

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия перебросила в Украину оружие, которое запрещено Женевской конвенцией – в частности, кассетные и вакуумные бомбы. Об этом сообщает CNN.

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Томас-Гринфилд сказала, что российские войска разрушают инфраструктуру, жизненно важную для украинского народа.

"Мы видели видео, на которых российские войска перебрасывают в Украину исключительно смертоносное оружие, которому нет места на поле боя. В том числе кассетные боеприпасы и вакуумные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией", – сказала посол США в ООН.

Российские оккупанты целенаправленно наносят ракетные, авиа- и артиллерийские удары по украинским городам, поселкам и селам. Под жестокие обстрелы попали Харьков, Чернигов, Херсон, Киев, Сумская область.

С 24 февраля по 2 марта погибли более 2000 украинцев, не считая военнослужащих.

Военные силы спецопераций ВСУ пообещали больше не брать в плен российских артиллеристов – за массовые убийства мирных украинцев.

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Наталия Медведева

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