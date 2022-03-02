UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия завезла в Украину кассетные и вакуумные бомбы – посол США в ООН

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 20:27
Россия завезла в Украину кассетные и вакуумные бомбы – посол США в ООН - Фото
Линда Томас-Гринфилд (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия перебросила в Украину оружие, которое запрещено Женевской конвенцией – в частности, кассетные и вакуумные бомбы. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Томас-Гринфилд сказала, что российские войска разрушают инфраструктуру, жизненно важную для украинского народа.

"Мы видели видео, на которых российские войска перебрасывают в Украину исключительно смертоносное оружие, которому нет места на поле боя. В том числе кассетные боеприпасы и вакуумные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией", – сказала посол США в ООН.

  • Российские оккупанты целенаправленно наносят ракетные, авиа- и артиллерийские удары по украинским городам, поселкам и селам. Под жестокие обстрелы попали Харьков, Чернигов, Херсон, Киев, Сумская область.
  • С 24 февраля по 2 марта погибли более 2000 украинцев, не считая военнослужащих.
  • Военные силы спецопераций ВСУ пообещали больше не брать в плен российских артиллеристов – за массовые убийства мирных украинцев.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакуумные бомбы война запрещенное оружие кассетные бомбы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 