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28.02.2019, 08:13

Россиян нет в списке наблюдателей на выборах в Украине - ПА ОБСЕ

Россиян нет в списке наблюдателей на выборах в Украине - ПА ОБСЕ - Фото
Георгий Церетели (фото - EPA)

Среди делегатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ провели разъяснительную работу

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Парламентская ассамблея ОБСЕ учла принятое Верховной Радой решение о запрете на участие граждан России и их протеже в наблюдении за выборами в Украине. Об этом заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи с председателем ВР Андреем Парубием, передает пресс-служба парламента.

"Всегда будем стоять на стороне Украины в контексте неделимости и суверенитета. Мы четко понимаем, что это вызов не только перед Украиной, но и перед всей Европой", - сказал Церетели.

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По его словам, миссия наблюдателей за выборами в Украине является одной из крупнейших - в ее составе около 100 постоянных представителей со стороны ПА ОБСЕ. Вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями от Парламентской ассамблеи и от ОБСЕ их число около тысячи.

Церетели отметил, что была проведена разъяснительная работа среди делегатов ПА ОБСЕ. Он добавил,что такие лица не включены в состав миссии наблюдателей. 

26 февраля президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами", чем у россиян, если они успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ.

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Теги: выборы в Украине, андрей парубий, обсе, россияне, георгий церетели, наблюдатели, выборы 2019
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