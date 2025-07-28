Россиян, пропавших в боях в Украине, массово обвиняют в "самоволке" – Важные истории

Журналисты изучили свыше 50 жалоб родственников, в которых они говорят, что знают подробности гибели солдат

Солдат РФ (Иллюстративное фото: ресуры оккупантов)

Оккупантов, которые пропали на фронте в Украине, массово признают такими, что ушли в "самоволку". В распоряжении российского издания "Важные истории", которое специализируется на расследованиях, оказались больше 50 жалоб родственников военных РФ.

Из жалоб выяснилось, что подобные случаи происходили минимум в 25 воинских частях в 11 регионах России. В большинстве случаев родственники сообщали, что солдат переставал выходить на связь после выхода на боевое задание. Некоторые из них знают от сослуживцев подробности гибели, но не могут доказать, что солдат самовольно не оставлял часть.

Жалобы о том, что статус "самовольно оставил часть" присвоен необоснованно, родственники оккупантов направляли в администрацию диктатора Владимира Путина с самого начала полномасштабной войны.

Жалобы касаются тех, кто подписал контракт на воле или в колонии, кто мобилизирован и даже тех, кто, по словам родственников, мог попасть в плен. Часто между подписание контракта, исчезновением человека и объявлением его СОЧ проходит немного времени. Из 20 человек, у которых известна дата подписания контракта, 18 перестали выходить на связь в первые полгода службы, большинство из них даже в первые два месяца.

Наиболее короткий промежуток между подписанием контракта и последним разговором – восемь дней.

До того как россиянина объявляют в СОЧ, он числился либо без вести пропавшим‎, либо раненым‎. Отмечается, что часто ответы по одному человеку расходятся от разных командиров.

По данным журналистов, в каждой пятой из изученных жалоб родственники сообщают, что узнали подробности гибели от сослуживцев. При этом официально солдат находится в статусе СОЧ.

С февраля 2022 года россияне направили в Кремль свыше 40 500 жалоб о поиске пропавших военных. А с июля 2024 года эта тема входит в тройку наиболее часто задаваемых вопросов, по которым россияне обращаются к Путину. Пик этих обращений пришелся на конец 2024 и начало 2025 года – 80 писем в день.

Отмечается, что сфальсифицировать статус СОЧ не сложно. Как сказано в исследовании 2021 года из журнала "Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение", достаточно только сроков отсутствия на службе. А обстоятельства являются второстепенными. Исследование было проведено на основе анализа приказов различных военных и правоохранителньных структур РФ.

При этом, по словам родственников, сослуживцы, которые знают подробности гибели солдата, боятся говорить правду. А директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко сообщил, что армия РФ "сильно забрюкратизована": сразу признать солдата погибшим и назначить выплаты семье даже при наличии свидетелей его смерти – невозможно. Нужно опознавать тело и проводить анализ ДНК.