Росіян, зниклих у боях в Україні, масово звинувачують у "самоволці" – Важные истории

Солдат РФ (Ілюстративне фото: ресури окупантів)

Окупантів, які зникли на фронті в Україні, масово визнають такими, що пішли в "самоволку". В розпорядженні російського видання "Важные истории", яке спеціалізується на розслідуваннях, опинилося понад 50 скарг родичів військових РФ.

Зі скарг з'ясувалося, що такі випадки відбувалися щонайменше у 25 військових частинах в 11 регіонах Росії. У більшості випадків родичі повідомляли, що солдат переставав виходити на зв'язок після виходу на бойове завдання. Деякі з них знають від товаришів по службі подробиці загибелі, але не можуть довести, що солдат самовільно не залишав частину.

Скарги про те, що статус "самовільно залишив частину" присвоєно необґрунтовано, родичі окупантів направляли в адміністрацію диктатора Володимира Путіна із самого початку повномасштабної війни.

Скарги стосуються тих, хто підписав контракт на волі чи в колонії, кого мобілізовано і навіть тих, хто, за словами родичів, міг потрапити в полон. Часто між підписанням контракту, зникненням людини та оголошенням її у СЗЧ минає небагато часу. З 20 осіб, у яких відома дата підписання контракту, 18 перестали виходити на зв'язок у перші пів року служби, більшість із них навіть у перші два місяці.

Найкоротший проміжок між підписанням контракту й останньою розмовою – вісім днів.

До того як росіянина оголошують у СЗЧ, він значився або безвісти зниклим, або пораненим. Зазначається, що часто відповіді щодо однієї людини розходяться від різних командирів.

За даними журналістів, у кожній п'ятій із вивчених скарг родичі повідомляють, що дізналися подробиці загибелі від товаришів по службі. При цьому офіційно солдат перебуває у статусі СЗЧ.

З лютого 2022 року росіяни направили в Кремль понад 40 500 скарг про пошук зниклих військових. А з липня 2024 року ця тема входить до трійки найбільш поширених запитань, щодо яких росіяни звертаються до Путіна. Пік цих звернень припав на кінець 2024 і початок 2025 року – 80 листів на день.

Зазначається, що сфальсифікувати статус СЗЧ не складно. Як ідеться в дослідженні 2021 року з журналу "Право в Збройних Силах – Військово-правовий огляд", достатньо лише строків відсутності на службі. А обставини є другорядними. Дослідження було проведено на основі аналізу наказів різних військових і правоохоронних структур РФ.

При цьому, за словами родичів, товариші по службі, які знають подробиці загибелі солдата, бояться говорити правду. А директор правозахисної групи "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко повідомив, що армія РФ "сильно забрюкратизована": одразу визнати солдата загиблим і призначити виплати родині навіть за наявності свідків його смерті – неможливо. Потрібно впізнавати тіло і проводити аналіз ДНК.