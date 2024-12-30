"Одноразові". Більшість дезертирів і СЗЧ в армії Росії – мобілізовані на Донбасі

Уродженці Донбасу найбільше тікають з армії РФ – їх же найчастіше й "обнуляють" та відправляють на суїцидальні штурми

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Понад 25% усіх офіційно розшукуваних дезертирів і військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), у російській армії – це вихідці з Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє державний проєкт "Хочу жити".

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Центр приймання звернень військовослужбовців РФ зі здачі в полон опублікував списки окупантів, яким у Росії надали статус дезертира або СЗЧ.

"Вивчаючи базу даних, отриману від "наших хлопців" в одному з військових округів ЗС РФ, ми зазначили, що більшість дезертирів і СЗЧ – це військовослужбовці, які родом з ОРДЛО..., де Росія проводить незаконну мобілізацію місцевого населення", – йдеться в повідомленні.

Так, 25,6% усіх, хто потрапив до списків дезертирів і СЗЧ, були родом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На другому місці – Ростовська область із 2,7%.

12 із 20 підрозділів, що лідирують за кількістю дезертирів – це підрозділи, сформовані на окупованій частині Донбасу.

У "Хочу жити" наголосили, що за весь час повномасштабної війни незаконно мобілізовані жителі Донбасу є "найнижчою кастою" у російській армії, їх називають "одноразовими солдатами".

Саме їх російські генерали першими відправляють на штурм укріплених позицій. Наприклад, коли у 2022 році російська армія заходила з території Білорусі, Курської та Брянської областей у спробі захопити Київ, підрозділи терористичних організацій ДНР і ЛНР спрямовували на штурм позицій на Донбасі, укріплених бетоном ще з 2014 року. Що характерно, штурми вони проводили у касках часів Другої світової війни та з гвинтівками Мосіна зразка 1891 року.

"За три роки війни мало що змінилося. Саме мобілізовані з Донецької та Луганської областей масово гинуть на передньому краї у Білогорівці, Торецьку, районі Авдіївки та Покровська. З їхніми втратами ніхто не рахується, а повертають їх із полону в останню чергу", – повідомили у "Хочу жити".

Окрім того, більшість історій, що стали публічними, з "обнуленням" власних солдатів сталися саме у військових частинах "народної міліції ЛДНР". Тому не дивно, що багато хто з них намагається втекти з армії РФ, додали у "Хочу жити" і закликали безпечно здаватися в полон, залишивши заявку в чат-боті проєкту.

Улітку 2022-го один із військовополонених розповідав, що бойовики влаштовували витік газу в луганських багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від "мобілізації".

19 грудня 2024-го ГУР повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росія втратила 98 641 мобілізованого.

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