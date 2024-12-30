"Одноразовые". Большинство дезертиров и СЗЧ в армии России – мобилизованные на Донбассе

Уроженцы Донбасса больше всех бегут из армии РФ – их же чаще всего и "обнуляют" и отправляют на суицидальные штурмы

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Более 25% всех официально разыскиваемых дезертиров и военнослужащих, самовольно оставивших часть (укр. – СЗЧ), в российской армии – это выходцы из Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает государственный проект "Хочу жить".

Центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен опубликовал списки оккупантов, которым в России присвоили статус дезертира или СЗЧ.

"Изучая базу данных, полученную от "наших ребят" в одном из военных округов ВС РФ, мы отметили, что большинство дезертиров и СЗЧ – это военнослужащие, родом из ОРДЛО…, где Россия проводит незаконную мобилизацию местного населения", – сказано в сообщении.

Так, 25,6% всех попавших в списки дезертиров и СЗЧ были родом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

На втором месте – Ростовская область с 2,7%.

12 из 20 подразделений, лидирующих по числу дезертиров – это подразделения, сформированные на оккупированной части Донбасса.

В "Хочу жить" подчеркнули, что за все время полномасштабной войны незаконно мобилизованные жители Донбасса являются "самой низшей кастой" в российской армии, их называют "одноразовыми солдатами".

Именно их российских генералы первыми отправляют на штурм укрепленных позиций. Например, когда в 2022 году российская армия вторгалась с территории Беларуси, Курской и Брянской областей в попытке захватить Киев, подразделения террористических организаций ДНР и ЛНР направляли на штурм позиций на Донбассе, укрепленных бетоном еще с 2014 года. При этом штурмы они проводили в касках времен Второй мировой войны и с винтовками Мосина образца 1891 года.

"За три года войны мало что изменилось. Именно мобилизованные из Донецкой и Луганской областей массово гибнут на переднем крае в Белогоровке, Торецке, районе Авдеевки и Покровска. С их потерями никто не считается, а возвращают их из плена в последнюю очередь", – сообщили в "Хочу жить".

Кроме того, большинство ставших публичными историй с "обнулением" собственных солдат произошли именно в воинских частях "народной милиции ЛДНР". Потому не удивительно, что многие из них пытаются сбежать из армии РФ, добавили в "Хочу жить" и призвали безопасно сдаваться в плен, оставив заявку в чат-боте проекта.

Летом 2022-го один из военнопленных рассказывал, что боевики устраивали утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.

19 декабря 2024-го ГУР сообщило, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла 98 641 мобилизованного.

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