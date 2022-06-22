UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне атаковали Сумскую область дронами-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 00:12
Россияне атаковали Сумскую область дронами-камикадзе - Фото
Фото - Telegram Живицкого

Российские оккупанты задействовали дроны-камикадзе по территории Сумской области, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы ОВА, оккупанты продолжают наносить удары по Краснопольской громаде.

"Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории громады. Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль", – написал Живицкий.

Всего сегодня днем, по его словам, ​было четыре вражеских обстрела из минометов и других видов оружия, на территории громады зафиксировано 42 прилета.

Россияне били в том числе и по населенным пунктам – повреждены дома, хозяйственные постройки, школа, сельский совет, уничтожен парк.

Читайте также: Не сбить своих. Как отличить украинский беспилотник от российского: памятка с инфографикой

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сумы дрон-камикадзе беспилотник раненые сумская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 