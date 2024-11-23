Россияне атаковали Запорожский район и областной центр – погиб мужчина, пострадал ребенок

Всего за сутки захватчики 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов области

Фото: Иван Федоров / Telegram

Из-за российского авиаудара погиб 55-летний мужчина в Запорожском районе, в областном центре из-за атаки ранен 11-летний мальчик, сообщил председатель обладминистрации Иван Федоров.

Всего за сутки захватчики 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области: речь идет об авиаударах, атаках беспилотников, обстрелах из реактивных систем залпового огня и артиллерийских обстрелах.

Власти получили 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Вечером 18 ноября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в том числе "шахеды" запускали по Запорожью.

В областном центре гремели десятки мощных взрывов, также в небе виднелись "вспышки".