Росіяни атакували Запорізький район та обласний центр – загинув чоловік, постраждала дитина

Фото: Іван Федоров / Telegram

Через російський авіаудар загинув 55-річний чоловік у Запорізькому районі, в обласному центрі через атаку поранено 11-річного хлопчика, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Загалом впродовж доби загарбники 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області: йдеться про авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерійські обстріли.

Влада отримала 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ввечері 18 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема "шахеди" запускали по Запоріжжю.

В обласному центрі гриміли десятки потужних вибухів, також у небі виднілись "спалахи".