Росіяни атакували Запорізький район та обласний центр – загинув чоловік, постраждала дитина
Через російський авіаудар загинув 55-річний чоловік у Запорізькому районі, в обласному центрі через атаку поранено 11-річного хлопчика, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
Загалом впродовж доби загарбники 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області: йдеться про авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерійські обстріли.
Влада отримала 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Ввечері 18 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема "шахеди" запускали по Запоріжжю.
- В обласному центрі гриміли десятки потужних вибухів, також у небі виднілись "спалахи".