UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ка-52 россиян оттянули рубежи атаки – боятся ПВО. От этого страдает их точность – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 13:22
Ка-52 россиян оттянули рубежи атаки – боятся ПВО. От этого страдает их точность – ВСУ - Фото
Ка-52 россиян (Фото: ЕРА, SERGEI ILNITSKY)

Российские оккупанты начали использовать разведывательно-ударные вертолеты с большей дистанции, чем раньше, поскольку боятся украинской ПВО, - это отражается на их эффективности и точности удара. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Свобода.

"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Россияне просто боятся сейчас", – сказал он.

По словам Штупуна, эффективность Ка-52 на такой дальности "намного ниже, чем если бы они подлетали ближе".

Ранее спикер заявлял, что вертолеты Ка-52 и самолеты угрожают украинской бронетехнике – Ка-52 могут бить примерно с расстояния в 10 км.

  • В то же время Силы обороны уничтожают российские истребители Су-25 на Авдеевском направлении. За 10 дней у оккупантов минус пять боевых самолетов этого типа.
  • 17 октября 2023 года украинские военные ударили дальнобойными ракетами ATACMS по аэродрому в Бердянске, где располагался "крупный вертолетный парк" Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.

Смотрите также: "Вскоре ты попадешься": Ка-52 оккупантов уклоняется от дрона – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнака-52Александр Штупун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 