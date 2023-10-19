Ка-52 россиян оттянули рубежи атаки – боятся ПВО. От этого страдает их точность – ВСУ

Российские оккупанты начали использовать разведывательно-ударные вертолеты с большей дистанции, чем раньше, поскольку боятся украинской ПВО, - это отражается на их эффективности и точности удара. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Свобода.

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"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Россияне просто боятся сейчас", – сказал он.

По словам Штупуна, эффективность Ка-52 на такой дальности "намного ниже, чем если бы они подлетали ближе".

Ранее спикер заявлял, что вертолеты Ка-52 и самолеты угрожают украинской бронетехнике – Ка-52 могут бить примерно с расстояния в 10 км.

В то же время Силы обороны уничтожают российские истребители Су-25 на Авдеевском направлении. За 10 дней у оккупантов минус пять боевых самолетов этого типа.

17 октября 2023 года украинские военные ударили дальнобойными ракетами ATACMS по аэродрому в Бердянске, где располагался "крупный вертолетный парк" Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.

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