RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ка-52 росіян відтягнули рубежі атак - бояться ППО. Від цього страждає їхня точність - ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 13:22
Ка-52 росіян відтягнули рубежі атак - бояться ППО. Від цього страждає їхня точність - ЗСУ - Фото
Ка-52 росіян (Фото: ЕРА, SERGEI ILNITSKY)

Російські окупанти почали використовувати розвідувально-ударні вертольоти з більшої дистанції, ніж раніше, оскільки бояться української ППО, - це відбивається на їхній ефективності та точності удару. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода.

"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Росіяни просто бояться зараз", – сказав він.

За словами Штупуна, ефективність Ка-52 на такій дальності "набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче".

Раніше речник заявляв, що вертольоти Ка-52 та літаки загрожують українській бронетехніці – Ка-52 мають можливість бити приблизно з відстані у 10 км.

  • Водночас Сили оборони знищують російські винищувачі Су-25 на Авдіївському напрямку. За 10 днів у окупантів мінус п'ять бойових літаків цього типу. 
  • 17 жовтня 2023 року українські військові вдарили далекобійними ракетами ATACMS по аеродрому у Бердянську, де розташовувався "великий вертолітний парк" Ка-52 та Мі-8, а також декілька одиниць Мі-28 та Мі-24.

Дивіться також: "Незабаром ти попадешся": Ка-52 окупантів ухиляється від дрона – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнака-52Олександр Штупун

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 