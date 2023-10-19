Ка-52 росіян відтягнули рубежі атак - бояться ППО. Від цього страждає їхня точність - ЗСУ

Російські окупанти почали використовувати розвідувально-ударні вертольоти з більшої дистанції, ніж раніше, оскільки бояться української ППО, - це відбивається на їхній ефективності та точності удару. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода.

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"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Росіяни просто бояться зараз", – сказав він.

За словами Штупуна, ефективність Ка-52 на такій дальності "набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче".

Раніше речник заявляв, що вертольоти Ка-52 та літаки загрожують українській бронетехніці – Ка-52 мають можливість бити приблизно з відстані у 10 км.

Водночас Сили оборони знищують російські винищувачі Су-25 на Авдіївському напрямку. За 10 днів у окупантів мінус п'ять бойових літаків цього типу.

17 жовтня 2023 року українські військові вдарили далекобійними ракетами ATACMS по аеродрому у Бердянську, де розташовувався "великий вертолітний парк" Ка-52 та Мі-8, а також декілька одиниць Мі-28 та Мі-24.

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