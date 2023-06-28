Россияне хоронят погибших от наводнения в братских могилах, скрывают число жертв – Генштаб

Оккупанты хоронят тела погибших от наводнения на юге Херсонской области в братских могилах, пытаясь снизить угрозу эпидемии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Генштаб сообщает, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне вынуждены реагировать на угрозу эпидемии из-за последствий подрыва плотины Каховской ГЭС и наводнения.

По данным военных, захватчики задействовали коммунальные службы для разборки завалов и поиска погибших из-за наводнения. "В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было обнаружено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установлении каких-либо отметок на месте захоронения", – сказано в сводке.

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, там за сутки произошло около 20 боестолкновений.

Оккупанты предприняли попытки наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях, но нигде не добились результата.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются противодействовать продвижению Сил обороны Украины, отмечает Генштаб.

Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, пять по ЗРК и один по пункту управления. Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства ПВО и станцию РЭБ.

28 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и сказал ему, что Украине "удалось перехватить стратегическую инициативу".

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