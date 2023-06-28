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Росіяни ховають загиблих від повені у братських могилах, приховують кількість жертв – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 22:23
Росіяни ховають загиблих від повені у братських могилах, приховують кількість жертв – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти ховають тіла загиблих від повені на півдні Херсонської області у братських могилах, намагаючись знизити загрозу епідемії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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Генштаб повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни змушені реагувати на загрозу епідемії через наслідки підриву греблі Каховської ГЕС та повені.

За даними військових, загарбники задіяли комунальні служби для розбирання завалів та пошуку загиблих через повінь. "В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання", – сказано у зведенні.

На Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої, там за добу сталося близько 20 зіткнень.

Окупанти зробили спроби наступів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямах, але ніде не досягли результату.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються протидіяти просуванню Сил оборони України, зазначає Генштаб.

Авіація України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п'ять по ЗРК та один за пунктом управління. Ракетні війська та артилерія вразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби ППО та станцію РЕБ.

  • 28 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та сказав йому, що Україні "вдалося перехопити стратегічну ініціативу".

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Сергій Бережний
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