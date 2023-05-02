"Россияне, идите домой, пока не поздно". Вот что написал на технике ВСУ президент Чехии

Во время визита в Днепропетровскую область президент Чехии Петр Павел написал на украинской технике фразу "россияне, идите домой, пока не поздно". Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, во время визита в регион на выходных Павел написал на технике украинских воинов упомянутую выше фразу.

"Отставной генерал и бывший глава Военного комитета НАТО знает, что говорит", — написал Лысак.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский также заявил, что у россиян нет никаких шансов в Украине и все они будут уничтожены.

Президенты Чехии и Словакии 28 апреля приехали в Киев и встретились с Зеленским.

В ходе этого визита Петр Павел также побывал в Днепре.

Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает.

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Дмитро Гриниченко

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