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"Россияне, идите домой, пока не поздно". Вот что написал на технике ВСУ президент Чехии

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 07:53
Петр Павел (Фото: скриншот с видео)

Во время визита в Днепропетровскую область президент Чехии Петр Павел написал на украинской технике фразу "россияне, идите домой, пока не поздно". Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, во время визита в регион на выходных Павел написал на технике украинских воинов упомянутую выше фразу. 

"Отставной генерал и бывший глава Военного комитета НАТО знает, что говорит", — написал Лысак.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский также заявил, что у россиян нет никаких шансов в Украине и все они будут уничтожены. 

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Дмитро Гриниченко
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война чехия Петр Павел военная помощь
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