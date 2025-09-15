Россияне используют химвещества, чтобы "выкурить" украинских военных с позиций – ВСУ

РФ активизирует применение опасных химвеществ именно в тех направлениях, где ей труднее всего пробить украинскую оборону

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Россияне используют опасные химические вещества, чтобы "выкурить" украинских военных с оборонительных позиций. Об этом сообщил полковник Артем Власюк, начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты Командования Сил поддержки ВСУ, во время брифинга, передает корреспондентка LIGA.net.

По словам Власюка, противник активизирует применение химвеществ именно в тех направлениях, где ведет наступательные и штурмовые действия и где ему труднее всего пробить нашу оборону.

Читайте также Химическое оружие и химическая политика террористических режимов

Эти средства применяются с целью заставить защитников оставить траншеи и блиндажи.

"Опасность такого применения заключается в том, что эти вещества заставляют военнослужащих покидать укрытия", – пояснил Власюк.

Он добавил, что агрессивные химикаты временно выводят из строя органы чувств военных непосредственно в траншеях – они не видят, не могут правильно работать с оружием и вынуждены прекращать выполнение задач.

Полковник также отметил, что зафиксировано почти 11 000 случаев применения опасных химических веществ против украинских военных.

"Часть инцидентов идентифицирована как использование раздражающих агентов – в частности слезоточивых, другие случаи пока остаются неустановленными", – рассказал Власюк.

По его словам, около 55% случаев декларируются как применение неизвестных химических веществ из-за ограничений в моменте фиксации и отсутствия немедленного лабораторного подтверждения.

Зафиксированные типы атак, по данным Власюка, включают и применение гранат, и сбросные устройства, которые могли содержать аммиак или хлор, но окончательные выводы делаются после отбора проб и исследования мобильными группами химической разведки.

Лучший способ защиты, по словам Власюка, – обычный противогаз. Он сообщил, что сейчас каждый военнослужащий обеспечен противогазом, а также действуют подразделения и службы, осуществляющие разведку и отбор проб.