Росіяни використовують хімречовини, щоб "викурити" українських військових з оборонних позицій – ЗСУ
Росіяни використовують небезпечні хімічні речовини, щоб "викурити" українських військових з оборонних позицій. Про це повідомив полковник Артем Власюк, начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ, під час брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
За словами Власюка, противник активізує застосування хімречовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити нашу оборону.
Ці засоби застосовуються з метою змусити оборонців залишити траншеї й бліндажі.
"Небезпека такого застосування полягає в тому, що ці речовини змушують військовослужбовців покидати укриття", – пояснив Власюк.
Він додав, що агресивні хімікати тимчасово виводять з ладу органи чуття військових безпосередньо в траншеях – вони не бачать, не можуть правильно працювати зі зброєю і змушені припиняти виконання завдань.
Полковник також зазначив, що зафіксовано майже 11 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових.
"Частина інцидентів ідентифікована як використання подразливих агентів – зокрема сльозогінних, інші випадки поки залишаються невстановленими", – розповів Власюк.
За його словами, близько 55% випадків декларуються як застосування невідомих хімічних речовин через обмеження в моменті фіксації й відсутність негайного лабораторного підтвердження.
Зафіксовані типи атак, за даними Власюка, охоплюють і застосування гранат, і скидні пристрої, що могли містити аміак чи хлор, але остаточні висновки роблять після відбору проб і дослідження мобільними групами хімічної розвідки.
Найкращий спосіб захисту, за словами Власюка, – звичайний протигаз. Він повідомив, що нині кожен військовослужбовець забезпечений протигазом, а також діють підрозділи та служби, які здійснюють розвідку й відбір проб.
- 14 квітня у ГУР повідомляли, що росіяни стали частіше використовувати боєприпаси з отруйним газом на фронті.
- Генеральний штаб повідомив, що за травень Росія застосовувала хімічну зброю проти України майже 900 разів.
- 20 травня ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні.
