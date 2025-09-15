Росіяни використовують хімречовини, щоб "викурити" українських військових з оборонних позицій – ЗСУ

РФ активізує застосування небезпечних хімречовин саме в тих напрямках, де їй найважче пробити українську оборону

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Росіяни використовують небезпечні хімічні речовини, щоб "викурити" українських військових з оборонних позицій. Про це повідомив полковник Артем Власюк, начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ, під час брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами Власюка, противник активізує застосування хімречовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити нашу оборону.

Ці засоби застосовуються з метою змусити оборонців залишити траншеї й бліндажі.

"Небезпека такого застосування полягає в тому, що ці речовини змушують військовослужбовців покидати укриття", – пояснив Власюк.

Він додав, що агресивні хімікати тимчасово виводять з ладу органи чуття військових безпосередньо в траншеях – вони не бачать, не можуть правильно працювати зі зброєю і змушені припиняти виконання завдань.

Полковник також зазначив, що зафіксовано майже 11 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових.

"Частина інцидентів ідентифікована як використання подразливих агентів – зокрема сльозогінних, інші випадки поки залишаються невстановленими", – розповів Власюк.

За його словами, близько 55% випадків декларуються як застосування невідомих хімічних речовин через обмеження в моменті фіксації й відсутність негайного лабораторного підтвердження.

Зафіксовані типи атак, за даними Власюка, охоплюють і застосування гранат, і скидні пристрої, що могли містити аміак чи хлор, але остаточні висновки роблять після відбору проб і дослідження мобільними групами хімічної розвідки.

Найкращий спосіб захисту, за словами Власюка, – звичайний протигаз. Він повідомив, що нині кожен військовослужбовець забезпечений протигазом, а також діють підрозділи та служби, які здійснюють розвідку й відбір проб.