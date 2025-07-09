Россияне используют Словакию для преследования семей украинских военнослужащих

Иллюстративное фото: Житомирская ОВА

Российские пропагандистские ресурсы, публикующие конфиденциальную информацию об украинских военных и их семьях, а также украинских и международных активистах, размещены на словацких серверах. Об этом говорится в расследовании Центра журналистских расследований имени Яна Куцяка (Словакия).

По данным Центра, россияне создали несколько веб-сайтов, где размещают личные данные украинцев и проукраинских активистов. В частности, российские ресурсы сообщают адрес, номер телефона, место работы и другое.

Пользователи пропагандистских сайтов используют эту информацию для онлайн-травли. Жертвами кампании становятся защитники Украины и члены их семей, близкие погибших украинских военных, общественные деятели и политики из Украины и других европейских стран, выступающие против российской агрессии.

Расследователи установили, что веб-сайты и один из главных каналов дезинформации Кремля — Newsfront, работают благодаря серверам компаний группы под брендом StormWall. Компания принадлежит россиянам, но базируется в Братиславе.