Венгрию и Словакию нужно пугать – историк Мараев

Владлен Мараев рассказал, как можно повлиять на европейские страны, власти которых настроены антиукраински

Владлен Мараев (Фото: Facebook историка)

Существует несколько способов изменить отношение Венгрии и Словакии к Украине, в частности путем обращения к историческому опыту или к страху за безопасность страны. Об этом рассказал историк и блогер Владлен Мараев в интервью LIGA.net.

По его словам, к каждой стране, с которой Украина хочет наладить отношения, нужно искать свой подход.

"Я вообще за то, чтобы диверсифицировать украинскую информационную политику. К разным сообществам нужно подбирать разные ключи", – сказал он.