Венгрию и Словакию нужно пугать – историк Мараев
Владлен Мараев (Фото: Facebook историка)

Существует несколько способов изменить отношение Венгрии и Словакии к Украине, в частности путем обращения к историческому опыту или к страху за безопасность страны. Об этом рассказал историк и блогер Владлен Мараев в интервью LIGA.net.

По его словам, к каждой стране, с которой Украина хочет наладить отношения, нужно искать свой подход.

"Я вообще за то, чтобы диверсифицировать украинскую информационную политику. К разным сообществам нужно подбирать разные ключи", – сказал он.

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В случае с Венгрией и Словакией, власти которых настроены антиукраински, можно использовать исторические примеры.

В частности, напомнить о том периоде, когда страны были частью империй и отстаивали свою независимость, и провести параллели между освободительной борьбой Украины и их борьбой.

"Нужно говорить о том, что вы тоже были угнетенными нациями, но обрели независимость раньше нас, стабильную независимость, которая позволяет строить государство. Нам тогда это не удалось, но сейчас мы ее обрели и боремся, чтобы сохранить", – подсказал Мараев.

Кроме того, историк призвал активнее объяснять Венгрии и Словакии, какие последствия будет иметь для них захват Украины.

"Конечно, их нужно пугать. Тем, что если Украина будет захвачена, то следующими будут они. И все почести России в их сторону будут забыты, потому что останется только язык силы", – сказал историк.

Он посоветовал напомнить соседним странам, что из-за своих небольших размеров они не смогут противостоять России, и их сопротивление будет быстро подавлено.

"Поймите, в ваших интересах оказывать нам максимальную поддержку и не допустить, чтобы война пришла на вашу землю", – привел пример диалога Мараев.

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