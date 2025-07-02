Угорщину та Словаччину треба лякати – історик Мараєв

Владлен Мараєв розповів, як можна вплинути на європейські країни, влада яких налаштована антиукраїнські

Владлен Мараєв (Фото: Facebook історика)

Існує декілька способів змінити ставлення Угорщини та Словаччини до України, зокрема, через апелювання до історичного досвіду або до страху за безпеку країни. Про це розповів історик та блогер Владлен Мараєв і інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, до кожної країни, з якою Україна хоче налагодити стосунки, потрібно шукати свій підхід.

"Я взагалі за те, щоб диверсифікувати українську інформаційну політику. До різних спільнот підбирати різні ключи", – сказав він.

У випадку Угорщини та Словаччини, влада яких налаштована антиукраїнські, можна використати історичні приклади.

Зокрема, нагадати про той період, коли країни були у складі імперій та відстоювали свою незалежність і провести паралелі між визвольною боротьбою України та їх боротьбою.

"Треба казати, що ви теж були поневоленими націями, але здобули незалежність раніше за нас, стабільну незалежність, яка дозволяє розбудовувати державу. Нам тоді не вдалося, але зараз ми її здобули і боремося, щоб зберегти", – підказав Мараєв.

Окрім того, історик закликав активніше пояснювати Угорщині та Словаччині, які наслідки буде мати для них захоплення України.

"Звичайно, їх треба лякати. Тим, що якщо Україна буде завойована, наступними будуть вони. І всі реверанси Росії у їх бік будуть забути, тому що залишиться лише мова сили", – сказав історик.

Він порадив нагадати сусіднім країнам, що через невеликі розміри вони не зможуть опиратися Росії і їхній опір буде швидко придушений.

"Зрозумійте, це і ваш інтерес в тому, щоб надавати нам максимальну підтримку і не дати війні прийти на вашу землю", – навів приклад діалогу Мараєв.