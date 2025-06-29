Клімкін: Я не виключаю, що з Орбаном ще вдасться домовитися
Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Україна, ймовірно, зможе домовитися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо розблокування початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, угорський прем’єр хоче зробити ключовою передвиборчою темою те, що він нібито відбивається від війни, а також береже себе та ЄС від України та українських фермерів. Клімкін припустив, що Орбан "розганятиме" її протягом року.

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"Він, я думаю, також підозрює нас у такій глобальній конспірології проти нього з іншими європейцями. Так, щоб його зачистити на наступних виборах і привести до влади Петера Мадяра, який є доволі відомим зараз і харизматичним політиком", – сказав дипломат.

Він додав, що Мадяр належить до спільноти християнських демократів, але в якомусь сенсі тисне на Орбана.

Клімкін вважає, що те, що відбувається зараз у діалозі між Києвом та Будапештом, людьми навколо угорського прем'єра сприймається саме з погляду, що "ми хочемо разом з іншими європейцями зачистити Орбана".

"Тобто переконати його в іншому буде дуже складно. Він також все, що відбувається навколо Закарпаття, я думаю, що розглядає з цього погляду. От всі ці шпигунські історії й так далі", – уточнив ексглава МЗС.

Клімкін додав, що Орбан собі думає, що його хочуть усунути від посади прем'єра, адже тільки він "рулить Угорщиною".

"Досягнути якихось результатів сьогодні проривних з адміністрацією в Будапешті буде дуже важко. Це не означає, що з ними не потрібно підтримувати контакт, обговорювати різні питання", – констатував Клімкін.

Водночас він згадав про угорців, які допомагають Україні у відбитті російської агресії, й заявив про необхідність налагодити діалог з угорською громадою.

"Ніяких проривних рішень ми не досягнемо. Чи це погано? В якомусь сенсі погано. Але це не означає, що ми нічого не будемо робити в плані вступу до ЄС. Багато речей можемо робити в реальному часі. Ну, було б крутіше відкрити декілька глав. Не відкриємо – не катастрофа", – сказав політик.

Він додав, що наразі всім зрозуміло, яку роль грає Орбан.

"Я не виключаю, що з ним ще вдасться домовитися. Орбан такий політик, який знає що і як робити. І коли він відчує щось таке смажене з якихось флангів, він швидко піде на контакти, зокрема і на непублічні контакти", – акцентував Клімкін.

  • 14 березня Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.
  • 10 червня президент заявив, що Орбан використовує війну Росії проти України як інструмент у власних виборах, але не розуміє, до яких наслідків це може призвести.
  • Того самого дня в МЗС заявили, що ставка влади Угорщини на демонізацію України – програшна та недалекоглядна.
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