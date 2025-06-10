МЗС: Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна

Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок, вважають у МЗС

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Ставка влади Угорщини на демонізацію України – програшна та недалекоглядна, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Так зовнішньополітичне відомство відреагувало на провокативну заяву міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто.

Тихий акцентував, що Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає, продовжуючи війну та вбивства.

"Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру", – наголосив речник МЗС.

За його словами, комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Володимира Зеленського, зійшла з рейок. Він додав, що там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику – кидається безпідставними звинуваченнями.

Речник МЗС вважає, що не дивно, що в таких умовах просте звертання української сторони до угорських медіа призводить до знервованих, ескалаційних та несправедливих закидів угорської влади.

Він висловив переконання, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн. Київ відповідально ставиться до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини та неодноразово демонстрував конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях.

"Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться", – йдеться в заяві.

Раніше цього самого дня Сійярто, якого в соціальній мережі X процитував речник угорського уряду Золтан Ковач, заявив, що Зеленський нібито хоче маріонетковий уряд в Угорщині, який би надсилав угорські гроші Києву. Глава МЗС країни назвав це частиною антиугорської пропаганди.

"Угорщина виступає за мир – вона не відправляє зброю чи гроші в Україну. Але, видається, це не відповідає інтересам Зеленського", – сказав Сійярто.

За його словами, 2026 рік стане вирішальним.

"Вибори визначать, чи отримає Угорщина проукраїнський маріонетковий уряд, чи національний уряд, прихильний до невтручання у війну. Рішення приймає угорський народ", – акцентував Сійярто.

10 червня Зеленський заявив, що Орбан використовує війну Росії проти України як інструмент у власних виборах, але не розуміє, до яких наслідків це може призвести.

Президент розповів, що викриття СБУ агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті є не першим задокументованим випадком втручання Будапешта у внутрішні справи України.