МИД: Ставка венгерских властей на демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная

Коммуникационная линия венгерских властей, демонизирующих Украину и Зеленского, сошла с рельсов, считают в МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Ставка власти Венгрии на демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на провокационное заявление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

Тихий акцентировал, что Украина предлагает полное и безусловное прекращение огня, а Россия отвергает его, продолжая войну и убийства.

"Но почему-то мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня. Официальный Будапешт молчит по этому поводу. Или продолжает абсурдно винить Украину в нежелании мира", – подчеркнул спикер МИД.

По его словам, коммуникационная линия венгерских властей, демонизирующих Украину и президента Владимира Зеленского, сошла с рельсов. Он добавил, что там, где нужно быть принципиальными, венгерские власти молчат. А там, где нужно искать точки соприкосновения – бросается безосновательными обвинениями.

Спикер МИД считает, что неудивительно, что в таких условиях простое обращение украинской стороны к венгерским медиа приводит к нервным, эскалационным и несправедливым упрекам венгерских властей.

Он убежден, что добрососедские отношения между Украиной и Венгрией критически важны для обеих стран. Киев ответственно относится ко всем вопросам венгерской стороны о правах и возможностях венгерского национального меньшинства и неоднократно демонстрировал конструктивный и добрососедский подход в этом и других вопросах.

"Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск воображаемых врагов когда-нибудь пройдет, а добрососедство двух народов останется", – говорится в заявлении.

Ранее в этот же день Сийярто, его в социальной сети X процитировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, заявил, что Зеленский якобы хочет марионеточное правительство в Венгрии, которое присылало бы венгерские деньги Киеву. Глава МИД страны назвал это частью антивенгерской пропаганды.

"Венгрия выступает за мир – она не отправляет оружие или деньги в Украину. Но, кажется, это не отвечает интересам Зеленского", – сказал Сийярто.

По его словам, 2026 год станет решающим.

"Выборы определят, получит ли Венгрия проукраинское марионеточное правительство или национальное правительство, приверженное невмешательству в войну. Решение принимает венгерский народ", — акцентировал Сийярто.

10 июня Зеленский заявил, что Орбан использует войну России против Украины как инструмент в собственных выборах, но не понимает, к каким последствиям это может привести.

Президент рассказал, что разоблачение СБУ агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатье является не первым задокументированным случаем вмешательства Будапешта во внутренние дела Украины.