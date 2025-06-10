МИД: Ставка венгерских властей на демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная
Ставка власти Венгрии на демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на провокационное заявление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.
Тихий акцентировал, что Украина предлагает полное и безусловное прекращение огня, а Россия отвергает его, продолжая войну и убийства.
"Но почему-то мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня. Официальный Будапешт молчит по этому поводу. Или продолжает абсурдно винить Украину в нежелании мира", – подчеркнул спикер МИД.
По его словам, коммуникационная линия венгерских властей, демонизирующих Украину и президента Владимира Зеленского, сошла с рельсов. Он добавил, что там, где нужно быть принципиальными, венгерские власти молчат. А там, где нужно искать точки соприкосновения – бросается безосновательными обвинениями.
Спикер МИД считает, что неудивительно, что в таких условиях простое обращение украинской стороны к венгерским медиа приводит к нервным, эскалационным и несправедливым упрекам венгерских властей.
Он убежден, что добрососедские отношения между Украиной и Венгрией критически важны для обеих стран. Киев ответственно относится ко всем вопросам венгерской стороны о правах и возможностях венгерского национального меньшинства и неоднократно демонстрировал конструктивный и добрососедский подход в этом и других вопросах.
"Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск воображаемых врагов когда-нибудь пройдет, а добрососедство двух народов останется", – говорится в заявлении.
Ранее в этот же день Сийярто, его в социальной сети X процитировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, заявил, что Зеленский якобы хочет марионеточное правительство в Венгрии, которое присылало бы венгерские деньги Киеву. Глава МИД страны назвал это частью антивенгерской пропаганды.
"Венгрия выступает за мир – она не отправляет оружие или деньги в Украину. Но, кажется, это не отвечает интересам Зеленского", – сказал Сийярто.
По его словам, 2026 год станет решающим.
"Выборы определят, получит ли Венгрия проукраинское марионеточное правительство или национальное правительство, приверженное невмешательству в войну. Решение принимает венгерский народ", — акцентировал Сийярто.
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