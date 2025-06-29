Климкин: Я не исключаю, что с Орбаном еще можно договориться

Достичь прорывных результатов в отношениях с администрацией в Будапеште будет очень сложно, считает дипломат

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Украина, вероятно, сможет договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о разблокировании начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

По его словам, венгерский премьер хочет сделать ключевой предвыборной темой то, что он якобы защищается от войны, а также оберегает себя и ЕС от Украины и украинских фермеров. Климкин предположил, что Орбан будет "раздувать" эту тему в течение года.

"Он, я думаю, также подозревает нас в глобальном заговоре против него с другими европейцами. Чтобы сместить его на следующих выборах и привести к власти Петера Мадяра, который сейчас довольно известен и является харизматичным политиком", — сказал дипломат.

Он добавил, что Мадяр принадлежит к сообществу христианских демократов, но в некотором смысле оказывает давление на Орбана.

Климкин считает, что то, что происходит сейчас в диалоге между Киевом и Будапештом, воспринимается людьми вокруг венгерского премьера именно с точки зрения того, что "мы хотим вместе с другими европейцами убрать Орбана".

"То есть убедить его в обратном будет очень сложно. Он также все, что происходит вокруг Закарпатья, я думаю, рассматривает с этой точки зрения. Все эти шпионские истории и так далее", — уточнил экс-глава МИД.

Климкин добавил, что Орбан думает, что его хотят убрать с поста премьер-министра, хотя только он "рулит Венгрией".

"Достичь каких-то прорывных результатов сегодня с администрацией в Будапеште будет очень сложно. Это не значит, что с ними не нужно поддерживать контакт, обсуждать различные вопросы", — констатировал Климкин.

В то же время он упомянул о венграх, которые помогают Украине в отражении российской агрессии, и заявил о необходимости наладить диалог с венгерской общиной.

"Мы не добьемся каких-либо прорывных решений. Плохо ли это? В каком-то смысле плохо. Но это не значит, что мы ничего не будем делать в плане вступления в ЕС. Многое мы можем делать в реальном времени. Ну, было бы круче открыть несколько глав. Не откроем – не катастрофа", — сказал политик.

Он добавил, что сейчас всем понятно, какую роль играет Орбан.

"Я не исключаю, что с ним еще можно договориться. Орбан – такой политик, который знает, что и как делать. И когда он почувствует что-то жареное с каких-то флангов, он быстро пойдет на контакты, в том числе и на непубличные контакты", — подчеркнул Климкин.