Климкин: Я не исключаю, что с Орбаном еще можно договориться
Украина, вероятно, сможет договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о разблокировании начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
По его словам, венгерский премьер хочет сделать ключевой предвыборной темой то, что он якобы защищается от войны, а также оберегает себя и ЕС от Украины и украинских фермеров. Климкин предположил, что Орбан будет "раздувать" эту тему в течение года.
"Он, я думаю, также подозревает нас в глобальном заговоре против него с другими европейцами. Чтобы сместить его на следующих выборах и привести к власти Петера Мадяра, который сейчас довольно известен и является харизматичным политиком", — сказал дипломат.
Он добавил, что Мадяр принадлежит к сообществу христианских демократов, но в некотором смысле оказывает давление на Орбана.
Климкин считает, что то, что происходит сейчас в диалоге между Киевом и Будапештом, воспринимается людьми вокруг венгерского премьера именно с точки зрения того, что "мы хотим вместе с другими европейцами убрать Орбана".
"То есть убедить его в обратном будет очень сложно. Он также все, что происходит вокруг Закарпатья, я думаю, рассматривает с этой точки зрения. Все эти шпионские истории и так далее", — уточнил экс-глава МИД.
Климкин добавил, что Орбан думает, что его хотят убрать с поста премьер-министра, хотя только он "рулит Венгрией".
"Достичь каких-то прорывных результатов сегодня с администрацией в Будапеште будет очень сложно. Это не значит, что с ними не нужно поддерживать контакт, обсуждать различные вопросы", — констатировал Климкин.
В то же время он упомянул о венграх, которые помогают Украине в отражении российской агрессии, и заявил о необходимости наладить диалог с венгерской общиной.
"Мы не добьемся каких-либо прорывных решений. Плохо ли это? В каком-то смысле плохо. Но это не значит, что мы ничего не будем делать в плане вступления в ЕС. Многое мы можем делать в реальном времени. Ну, было бы круче открыть несколько глав. Не откроем – не катастрофа", — сказал политик.
Он добавил, что сейчас всем понятно, какую роль играет Орбан.
"Я не исключаю, что с ним еще можно договориться. Орбан – такой политик, который знает, что и как делать. И когда он почувствует что-то жареное с каких-то флангов, он быстро пойдет на контакты, в том числе и на непубличные контакты", — подчеркнул Климкин.
- 14 марта Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходимо согласие всех стран-членов блока.
- 10 июня президент заявил, что Орбан использует войну России против Украины в качестве инструмента для проведения собственных выборов, но не понимает, к каким последствиям это может привести.
- В тот же день в МИД заявили, что ставка властей Венгрии на демонизацию Украины является проигрышной и недальновидной.