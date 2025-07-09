Росіяни користуються Словаччиною, щоб переслідувати родини українських військових

Ілюстративне фото: Житомірська ОВА

Російські пропагандистські ресурси, що публікують конфіденційну інформацію про українських військових та їхні родини, а також українських та міжнародних активістів, розташовані на словацьких серверах. Про це йдеться у розслідуванні Центру розслідувань імені Яна Куцяка (Словаччина).

За даними Центру, росіяни створили кілька вебсайтів, де розміщають особисті дані українців та проукраїнських активістів. Зокрема, російські ресурси повідомляють адресу, номер телефону, місце роботи та інше.

Користувачі пропагандистських сайтів використовують цю інформацію для онлайн-цькування. Жертвами кампанії стають оборонці України та члени їхніх родин, близькі полеглих українських військових, громадські діячі та політики з України та інших європейських країн, які виступають проти російської агресії.

Розслідувачі встановили, що вебсайти та один з головних дезінформаційних каналів Кремля – Newsfront, працюють завдяки серверам компаній групи під брендом StormWall. Кампанія належить росіянам, але базується у Братиславі.